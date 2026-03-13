أردوغان: تركيا لن تنجر للحرب مع إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 13 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا لن تنجر إلى الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمواجهة جميع التهديدات.

جاء ذلك بعد اعتراض صاروخ باليستي إيراني ثالث أُطلق باتجاه تركيا.

وقال أردوغان خلال مأدبة إفطار “خلال هذه العملية، نتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع أي تهديدات تستهدف مجالنا الجوي، تماما كما فعلنا الليلة الماضية.”

وأضاف “أولويتنا الرئيسية هي إبقاء بلادنا بعيدة عن أتون هذه النار.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

