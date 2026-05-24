أردوغان: تركيا مستعدة لتقديم الدعم لأي اتفاق محتمل مع إيران

reuters_tickers

1دقيقة

إسطنبول 24 مايو أيار (رويترز) – قالت الرئاسة التركية اليوم الأحد إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة بالمنطقة استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم خلال تنفيذ أي اتفاق محتمل مع إيران.

ونقلت الرئاسة عن أردوغان قوله خلال الاتصال إن اتفاقا يضمن حرية المرور عبر مضيق هرمز من شأنه أن يدعم الاستقرار في المنطقة، ويخفف الضغط على الاقتصاد العالمي.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)