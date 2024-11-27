أردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا مستعدة للمساعدة بأي طريقة ممكنة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وعبَر عن ارتياحه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في لبنان.

وقالت تركيا، التي انتقدت بشدة الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، في وقت سابق إنها ناقشت هدنة محتملة في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وقدمت توصيات للحركة بشأن كيفية المضي قدما في المفاوضات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدفع مرة أخرى باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة “مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى”.

وقال أردوغان لأعضاء من حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان “نعلن أننا، بوصفنا تركيا، مستعدون لتقديم أي مساهمة لإنهاء المذبحة في غزة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

وردا على سؤال حول تصريحات بايدن، قال مسؤول تركي لرويترز إن وقف إطلاق النار في لبنان دون هدنة في غزة لا يكفي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن أنقرة مستعدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق في غزة، تماما كما دعمت الجهود السابقة.

وأضاف المسؤول “مستعدون مجددا للمساعدة في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وحل دائم في غزة”.

وبينما دأبت أنقرة على تبادل الانتقادات اللاذعة مع إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة فأنها لم تقطع العلاقات معها رسميا. وعلى عكس إسرائيل وشركائها الغربيين، لا تعتبر تركيا حماس منظمة إرهابية وتستضيف بانتظام بعض كبار أعضائها.