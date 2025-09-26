أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام في غزة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية تحقيق وقف إطلاق النار وسلام دائم في غزة والأراضي الفلسطينية، وذلك عقب محادثات في البيت الأبيض يوم الخميس.

ونقل مكتب أردوغان في نص نشره يوم الجمعة عن تصريحاته لصحفيين “كان اجتماعنا بالغ الأهمية من حيث إبداء الإرادة لإنهاء المجازر في غزة. وأكد السيد ترامب خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء القتال في غزة والتوصل إلى سلام دائم”.

وأضاف “أوضحنا كيفية تحقيق وقف إطلاق نار في غزة وفلسطين بأكملها، وتحقيق سلام دائم بعد ذلك. وتم التوصل إلى تفاهم في هذا الصدد… قلنا إن حل الدولتين هو الصيغة الأمثل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وإن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر”.

وقال أيضا إن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة السورية الجديدة.

