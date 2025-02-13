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أردوغان: خطة ترامب بشأن غزة تشكل تهديدا كبيرا للسلام العالمي

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة تشكل تهديدا كبيرا للسلام العالمي.

وفي حديثه مع قناة ناراسي التلفزيونية الإندونيسية، تناول أردوغان خطة ترامب لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقال أردوغان “أرى قرار ترامب بإبرام مثل هذه الاتفاقية مع قاتل مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وتهديداته بمثابة تهديد كبير للسلام العالمي”.

وأضاف “في الوقت الحالي، لا يمكن لأحد أن ينتزع غزة من الفلسطينيين، ومن سكان غزة. إن الجرأة على فعل شيء كهذا تمثل، وقبل كل شيء تهديدا مختلفا تماما للسلام العالمي”.

وأوضح أيضا أنه لا يجد تصريحات ترامب، التي ترقى إلى ما أسماه “تحديات للعديد من دول العالم”، ملائمة.

وقال “أملي هو أن يتم تصحيح مثل هذه الأخطاء في أقرب وقت ممكن، وأن يعدل عملاق عالمي مثل الولايات المتحدة بسرعة عن هذه الأخطاء حتى يتحقق السلام العالمي”.

وأثار ترامب غضب العالم العربي وعبرت دول غربية عن قلقها البالغ بسبب اقتراحه بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة بشكل دائم للسماح بتطويرها إلى منتجع سياحي على البحر تحت سيطرة أمريكية.

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