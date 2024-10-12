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أردوغان: روسيا وسوريا وإيران يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية بعد ضربة إسرائيلية على دمشق

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وسوريا وإيران يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سلامة أراضي سوريا، وذلك ردا على سؤال عن الضربة التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة على دمشق.

وأضاف أردوغان في حديث مع ممثلي وسائل إعلام تركية “سندافع عن سلام عاجل ودائم في سوريا… إسرائيل تشكل تهديدا ملموسا للسلام الإقليمي والعالمي”.

ونقل نص مكتوب للمقابلة أصدرته الرئاسة عن أردوغان القول “من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية ضد هذا الوضع الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة أراضي سوريا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية