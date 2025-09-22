أردوغان: سأتفاوض مع ترامب هذا الأسبوع على شراء تركيا طائرات إف-35

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستتفاوض على شراء طائرات إف-35 المقاتلة خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل أردوغان عما إذا كان يتوقع الحصول على الطائرات المقاتلة بعد زيارته لواشنطن، حيث سيلتقي بترامب يوم الخميس.

وقال أردوغان “سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى. نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله- سواء فيما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)