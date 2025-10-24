أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل المزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك عبر إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة.

ووفقا لبيان رسمي بتصريحات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودة من سلطنة عمان، قال أردوغان إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تلتزم بالاتفاق.

وأضاف أن تركيا لا تزال مستعدة لدعم قوة العمل المزمع تشكيلها لغزة بأي طريقة لازمة.

