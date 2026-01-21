The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: على القوات الكردية في سوريا حل صفوفها وإلقاء أسلحتها فورا

أنقرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه على القوات الكردية في شمال سوريا إلقاء أسلحتها وحل صفوفها فورا، حتى يتم التوصل إلى حل دون مزيد من إراقة الدماء، وذلك بعد أن منحتها دمشق مهلة أربعة أيام للموافقة على الاندماج في الدولة المركزية.

وفي كلمة أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في البرلمان، رحّب أردوغان باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه أمس الثلاثاء بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وذلك بعد التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في الأيام القليلة الماضية.

(تغطية صحفية حسين حياة سيفر وطوان جمركجي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

