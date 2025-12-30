The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير مقبول وغير مشروع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن قرار إسرائيل الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد خطوة غير مشروعة وغير مقبولة، مضيفا أنها تسعى إلى جرّ منطقة القرن الأفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في إسطنبول، قال أردوغان أيضا إن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب عن مصادر الطاقة في البحر قبالة سواحل الصومال عام 2026 بموجب اتفاقية ثنائية، مضيفا أنها تعتزم إضافة سفينتي حفر جديدتين إلى أسطولها.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية