أردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير مقبول وغير مشروع

أنقرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن قرار إسرائيل الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد خطوة غير مشروعة وغير مقبولة، مضيفا أنها تسعى إلى جرّ منطقة القرن الأفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في إسطنبول، قال أردوغان أيضا إن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب عن مصادر الطاقة في البحر قبالة سواحل الصومال عام 2026 بموجب اتفاقية ثنائية، مضيفا أنها تعتزم إضافة سفينتي حفر جديدتين إلى أسطولها.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )