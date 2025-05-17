أردوغان: محادثات مع بغداد وأربيل بشأن تسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تجري محادثات مع السلطات في بغداد وأربيل بالعراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد لأسلحتهم، وذلك عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه الأسبوع الماضي.

وأضاف أردوغان، وفقا لنص تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا “تجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا. هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية”.

وقال أعضاء في حزب العمال الكردستاني وقادة أتراك يوم الاثنين الماضي إن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد تركيا لأكثر من أربعة عقود.