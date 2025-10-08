أردوغان: من غير الإنصاف إلقاء عبء اتفاق غزة على عاتق حماس والفلسطينيين فقط

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه من غير الإنصاف ولا الواقعي تحميل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والفلسطينيين وحدهم عبء التوصل لاتفاق حول غزة، وإنه على إسرائيل وقف هجماتها لضمان نجاح الجهود.

وفي تصريحات أمام نواب برلمانيين من حزبه، قال أردوغان إن إسرائيل لا تزال عقبة رئيسية أمام إبرام اتفاق بشأن غزة، رغم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن محادثات وقف إطلاق النار في مصر، التي يحضرها مسؤولون أتراك، بالغة الأهمية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)