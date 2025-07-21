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أردوغان‭:‬ موقف ألمانيا وبريطانيا إيجابي بشأن بيع طائرات يوروفايتر لتركيا

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ألمانيا وبريطانيا اتخذتا موقفا إيجابيا بشأن بيع طائرات يوروفايتر المقاتلة لتركيا، مضيفا أن أنقرة تريد إنهاء عملية الشراء في أقرب وقت ممكن.

وتجري تركيا محادثات بشأن شراء طائرات يوروفايتر تايفون، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلة في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وقال أردوغان لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من شمال قبرص “يتعامل البريطانيون والألمان مع هذا الأمر بإيجابية. إن شاء الله، أعتقد أننا سنستلم طائراتنا المقاتلة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف في التعليقات التي نشرت يوم الاثنين “في اجتماعاتي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، رأيت أنهما ينظران للمسألة بشكل إيجابي أيضا ونأمل أن نتخذ هذه الخطوة”.

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