أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب

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أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن إعجابه بموقف نظيره الأمريكي دونالد ترامب “الحازم” بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دائم مع إيران، وذلك بعد وقت قصير من تصريح ترامب بأنه يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت قد انتهى.

وفي كلمة خلال افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، شكر أردوغان إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة على الدعم الجوي لتركيا في أثناء حرب إيران، وحثّ أعضاء الحلف على التضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )