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أردوغان: ناقشنا التعاون في قطاع الدفاع مع ترامب

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أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون المشترك في قطاع الدفاع، مشيرا إلى أن هذا التعاون قد يشمل بناء السفن، مثل الفرقاطات والغواصات والسفن الحربية الصغيرة (كورفيت).

وفي كلمة ألقاها في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، صرح أردوغان أيضا خلال مؤتمر صحفي بأن الولايات المتحدة رفعت إلى حد كبير العقوبات الدفاعية المفروضة على تركيا.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

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