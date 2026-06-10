أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا أيضا

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أنقرة 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن “العدوان” الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه.

وفي كلمة أمام في البرلمان، أشار أردوغان أيضا إلى وجود مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط، وحذر من أنه “ينبغي ألا يندفع أحد وراء المغامرات” أو ينضم إلى “قارب الفتنة” الإسرائيلية، مؤكدا أن رد أنقرة على أي تحركات تنتهك حقوق الأتراك والقبارصة الأتراك سيكون واضحا وقويا.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )