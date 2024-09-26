مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أردوغان: هجمات إسرائيل على لبنان ستستمر ما دام الغرب صامتا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – ذكرت قناة سي.إن.إن تورك ووسائل إعلام أخرى يوم الخميس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن هجمات إسرائيل على لبنان التي تستهدف جماعة حزب الله ستستمر ما دام الغرب صامتا.

وأضاف أردوغان في تصريحات لصحفيين أتراك في نيويورك قبل مغادرة الجمعية العام للأمم المتحدة أن غارات إسرائيل الجوية على لبنان دليل على أنها تحاول توسيع الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى المنطقة.

وأضاف أن الأمم المتحدة غير قادرة على وقف إسرائيل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
131 إعجاب
97 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
31 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية