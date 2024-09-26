أردوغان: هجمات إسرائيل على لبنان ستستمر ما دام الغرب صامتا

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – ذكرت قناة سي.إن.إن تورك ووسائل إعلام أخرى يوم الخميس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن هجمات إسرائيل على لبنان التي تستهدف جماعة حزب الله ستستمر ما دام الغرب صامتا.

وأضاف أردوغان في تصريحات لصحفيين أتراك في نيويورك قبل مغادرة الجمعية العام للأمم المتحدة أن غارات إسرائيل الجوية على لبنان دليل على أنها تحاول توسيع الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى المنطقة.

وأضاف أن الأمم المتحدة غير قادرة على وقف إسرائيل.