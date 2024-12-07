مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أردوغان: هناك واقع جديد الآن في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن هناك واقعا جديدا الآن في سوريا، حيث تدعم تركيا منذ فترة طويلة قوات المعارضة وتنفذ توغلات ضد القوات الكردية التي تعتبرها إرهابية.

وقالت مصادر إن تصريحات أردوغان جاءت في الوقت الذي دخلت فيه قوات المعارضة السورية ضواحي مدينة حمص مما فتح طريقا إلى دمشق في تقدم خاطف مع انهيار الخطوط الأمامية وكفاح القوات الحكومية لإنقاذ حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 24 عاما.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا “هناك الآن واقع جديد في سوريا سياسيا ودبلوماسيا. وسوريا ملك للسوريين بكل عناصرها العرقية والطائفية والدينية.”

وتابع “الشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبل بلده.”

وتدعم أنقرة منذ سنوات قوات المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالأسد المدعوم من إيران وروسيا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
371 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية