أردوغان: هناك وقاع جديد الآن في سوريا

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إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن هناك واقعا جديدا الآن في سوريا، حيث تدعم تركيا منذ فترة طويلة قوات المعارضة وتنفذ توغلات ضد القوات الكردية التي تعتبرها إرهابية.

وقالت مصادر إن تصريحات أردوغان جاءت في الوقت الذي دخلت فيه قوات المعارضة السورية ضواحي مدينة حمص مما فتح طريقا إلى دمشق في تقدم خاطف مع انهيار الخطوط الأمامية وكفاح القوات الحكومية لإنقاذ حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 24 عاما.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا “هناك الآن واقع جديد في سوريا سياسيا ودبلوماسيا. وسوريا ملك للسوريين بكل عناصرها العرقية والطائفية والدينية.”

وتابع “الشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبل بلده.”

وتدعم أنقرة منذ سنوات قوات المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالأسد المدعوم من إيران وروسيا.