أردوغان: وجهنا التحذيرات اللازمة لإيران بعد دخول صاروخ مجالنا الجوي

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة 9 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة لإيران بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صاروخا باليستيا إيرانيا ثانيا دخل مجالها الجوي.

وفي تعليق بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن طهران تواصل اتخاذ خطوات خاطئة وغير مبررة.

وأضاف أن تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات إضافية بعد نشر ست طائرات من طراز إف-16 في شمال قبرص اليوم الاثنين.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )