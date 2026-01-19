أردوغان: يجب الإسراع بتنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه ينبغي الإسراع بتنفيذ الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بما في ذلك دمج المقاتلين الأكراد بالكامل في القوات المسلحة السورية.

وفي تصريح له عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن تركيا لن تسمح بأي محاولات لتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، في وقت يتوق فيه السوريون إلى السلام بعد صراع لسنوات، مضيفا أن “عهد الإرهاب” في المنطقة قد انتهى.

وأشاد أردوغان بالحكومة السورية لما وصفه بالعملية الدقيقة للغاية التي نفذتها في شمال شرق البلاد، وأضاف أن الحكومة التركية ستواصل العمل لتحقيق هدفها المتمثل في جعل تركيا والمنطقة “خاليتين من الإرهاب”، في إشارة إلى عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره أنقرة مرتبطا بالقوات الكردية في سوريا.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)