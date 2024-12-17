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أردوغان: يجب تأسيس إدارة شاملة في سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن من الضروري تأسيس إدارة شاملة في سوريا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الذين فروا خلال الحرب الأهلية، التي استمرت 13 عاما، إلى بلدهم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أنقرة، قال أردوغان “نرى أننا نتفق على إنشاء إدارة شاملة في سوريا”.

وتفتح دول غربية تدريجيا قنوات اتصال مع السلطات الجديدة في دمشق بقيادة هيئة تحرير الشام، رغم أن هذه الدول لا تزال تصنفها جماعة إرهابية.

وقال أردوغان إنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، مشيرا على وجه التحديد إلى تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الكردية. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد في وقت سابق على أهمية إجراء عملية انتقال شاملة في سوريا.

كما دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الذين فروا من الحرب إلى وطنهم، والذين لجأ الملايين منهم إلى تركيا.

وقال “نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يدعم عودتهم إلى سوريا”.

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