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أردوغان: ينبغي لإسرائيل عدم عرقلة الاتفاق بين أمريكا وإيران

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أنقرة 4 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح دون دعم إقليمي، وإنه لا يجب السماح لإسرائيل بعرقلة اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال كلمة ألقاها إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول، قال أردوغان “لا يمكن لأي حل لا يستمد قوته من إرادة ومساهمات دول المنطقة أن يكون دائما”.

واتهمت تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وجارة لإيران، إسرائيل مرارا بمحاولة تقويض الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي توسطت فيه باكستان، ونددت بالعمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.

وقال أردوغان “نتابع عن كثب محاولات الإدارة الإسرائيلية لتفجير الاتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران)… لا يجب السماح للحكومة الإسرائيلية الحالية المدمنة للحروب بإغراق منطقتنا برائحة البارود والدماء مرة أخرى”.

وأضاف أردوغان أن تركيا تهدف إلى زيادة التعاون مع باكستان في مجالات الطاقة والنقل والمعادن الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع، مع السعي لتحقيق هدف للتجارة الثنائية يبلغ خمسة مليارات دولار.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حضر مسؤولون من البلدين منتدى للأعمال في إسطنبول. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن شركات تركية ترغب في المساهمة في مشروعات في باكستان وعرض الخبرة التركية في قطاع الطاقة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه باكستان تحولا في قطاع الكهرباء.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

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