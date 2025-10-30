أردوغان حول إمام أوغلو: لا يمكن لأحد دهس القانون مهما كان منصبه

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه لا يمكن لأحد أن يدهس القوانين مهما كان منصبه، وذلك ردا على سؤال حول سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة، أن القضاء يدير العملية القانونية كما ينبغي.

ويقبع إمام أوغلو في السجن منذ مارس آذار على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها هو وحزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي له.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)