أردوغان لرئيس وزراء كردستان العراق: تركيا تعمل على ضمان أمن سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا تعمل على ضمان ألا يؤدي التحول الذي شهدته سوريا الشهر الماضي إلى إحداث اضطرابات جديدة في المنطقة.

وجاء هذا التصريح في اجتماع عقد في أنقرة بين الرئيس التركي ومسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق شبه المستقل. ونشرت الرئاسة صورة لهما وهما يتصافحان.

وتأتي الزيارة في وقت دأبت فيه تركيا على تأكيد أنه لا مكان في مستقبل سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور والأفرع التابعة له، بعد أن أطاحت قوات من المعارضة الشهر الماضي بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب أردوغان أن الرئيس التركي كرر هذه الرسالة في الاجتماع قائلا “تركيا تولي أهمية للحفاظ على استقرار العراق وأمنه، خاصة في ضوء التطورات في سوريا”،

وتطالب تركيا بحل وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا منذ سقوط الأسد. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وتقود وحدات حماية الشعب (قواتِ سوريا الديمقراطية) المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا ولعبت دورا رئيسيا في هزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة من 2014 إلى 2017.