أردوغان لرئيس وزراء لبنان: هناك ضرورة لحل دولي عاجل لوقف عدوان إسرائيل

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(رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان قال لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الأربعاء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض على عجل حلا لوقف العدوان الإسرائيلي، مضيفة أنه عبر أيضا عن دعمه للبنان.

وقال مكتبه في منشور على إكس “قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية وترتكب إبادة جماعية أمام العالم، مشيرا إلى أن وقف هذا و(وقف) الأزمة الإنسانية التي نشأت نتيجة للهجمات هو واجب إنساني”.

والتقى الزعيمان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.