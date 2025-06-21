أردوغان لعراقجي: استئناف المحادث السبيل الوحيد لحل الخلاف النووي

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(رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت بأن استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي هو السبيل الوحيد لحل الخلاف بينهما وإنهاء الصراع مع إسرائيل.

والتقى أردوغان بالوزير عراقجي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وذكر مكتبه في بيان أن أردوغان أكد ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف مكتبه أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط للمساعدة في استئناف المحادثات النووية، موضحا أنه “يجب اتخاذ خطوات في أسرع وقت ممكن لبدء المسار الدبلوماسي من خلال محادثات فنية ومحادثات على مستوى قادة إيران والولايات المتحدة”.