أردوغان للرئيس الفلسطيني عباس: تركيا ستواصل الضغط على إسرائيل

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أنقرة (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد يوم الأربعاء بأن أنقرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل.

وذكر مكتب أردوغان في منشور على منصة إكس أن الزعيمين بحثا أحدث التطورات والخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة.

وورد في البيان أن أردوغان ندد بحرب إسرائيل على غزة، متهما بعض الدول الغربية بالتزام الصمت ومواصلة دعم إسرائيل.

وأبلغ أردوغان عباس أيضا بأن جميع الدول، ولا سيما في العالم الإسلامي، يجب أن تكثف الجهود لضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بلا عوائق.

ومن المقرر أن يلقي عباس خطابا خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي يوم الخميس.

وبدأت حملة إسرائيل العسكرية في غزة بعدما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وتندد تركيا بالحرب وأوقفت جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل. وتقدمت أنقرة بطلب للانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية رفعتها في محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وتأتي دعوة تركيا إلى عباس بعدما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا بالكونجرس الأمريكي في 25 يوليو تموز، وهو ما نددت به أنقرة.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم يوم الأربعاء قبل اجتماعه مع عباس “سنظهر أن للسيد عباس الحق في التحدث في برلماننا مثلما يملك نتنياهو الحق في التحدث في الكونجرس الأمريكي”.

وقال أردوغان، وهو مؤيد بشدة لحماس، إن تركيا كانت تعتزم أيضا دعوة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة الذي اُغتيل في طهران.