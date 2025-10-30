The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان للمستشار الألماني: ألا ترى أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في غزة؟

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بشدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة يوم الخميس، لما وصفه بتجاهلها “للإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل في غزة والمجاعة في القطاع الفلسطيني.

وقال أردوغان إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وأسلحة أخرى تستخدمها وتهدد بها غزة في حين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا تمتلك أيا منها. وأضاف أن إسرائيل هاجمت غزة مجددا في الأيام الماضية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتساءل قائلا “ألا ترى ألمانيا ذلك؟”، مؤكدا أن من الواجب الإنساني على تركيا وألمانيا ودول أخرى إنهاء المجاعة والمجازر في غزة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

