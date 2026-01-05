The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان وترامب يبحثان مسألتي غزة وفنزويلا والعلاقات المشتركة خلال اتصال هاتفي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وخطوات تعزيز التجارة والمستجدات في قطاع غزة وفنزويلا خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وذكرت الرئاسة في بيان على منصة إكس أن رئيسي البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي ناقشا أيضا قضايا إقليمية وعالمية أخرى، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

