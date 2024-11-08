أردوغان يأمل أن يطلب ترامب من إسرائيل “وقف” الحرب

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه يأمل في أن يطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من إسرائيل “وقف” الحرب، وأشار إلى أن تعليق الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل قد يكون بداية جيدة.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة عودته إلى تركيا من بودابست، وفقا لنص رسمي لتصريحاته “قطع ترامب وعودا بإنهاء الصراعات… نريد الوفاء بهذا الوعد وأن يُطلب من إسرائيل التوقف”.

كما نُقل عن أردوغان القول “قد يكون قطع ترامب دعم الأسلحة عن إسرائيل بداية جيدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية”.

وتنتقد تركيا بشدة الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، وأوقفت التجارة مع إسرائيل، كما تقدمت بطلب للانضمام إلى دعوى إبادة جماعية مرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وتنفي إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية.

وقال أردوغان إن رئاسة ترامب ستؤثر بشكل جدي على التوازنات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن المضي في السياسات الأمريكية الحالية من شأنه أن يفاقم الوضع في المنطقة ويوسع نطاق الصراع.