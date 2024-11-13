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أردوغان يأمل في نهج أمريكي جديد بعد رسائل ترامب “المقلقة” بشأن الشرق الأوسط

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(رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل أن يتبنى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نهجا مختلفا بشأن الشرق الأوسط خلال ولايته، لكن بعض الرسائل الصادرة عنه مثيرة للقلق.

ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عنه قوله يوم الأربعاء على متن رحلة العودة من باكو عاصمة أذربيجان “من المبكر للغاية بالنسبة لي فيما يبدو إبداء ملاحظات بشأن هذا الأمر”.

وأضاف “نأمل أن يتخذ ترامب خطوات مختلفة للغاية تجاه المنطقة خلال ولايته لأن الرسائل التي تعطى من وقت لآخر تقلقنا”.

وفي رد على سؤال عن قرار تركيا وقف كل أنشطة التجارة مع إسرائيل في مايو أيار الماضي، قال أردوغان إن أنقرة ليس لديها علاقات تجارية مع إسرائيل حاليا ولا ترغب في تطويرها.

ونُقل عنه قوله “جمهورية تركيا التي يرأسها رجب طيب أردوغان لا تستطيع مواصلة تطوير علاقاتها مع إسرائيل. ليس لدينا أي نية لهذا. قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل. قولا واحدا”.

وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل للتشاور بعد اندلاع حرب غزة، لكنها لم تقطع علاقاتها رسميا مع إسرائيل، ولا تزال سفارتها مفتوحة وتعمل.

وقال أردوغان أيضا إن الصين وروسيا وقعتا على مبادرة دشنتها تركيا في الأمم المتحدة لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية