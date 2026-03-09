أردوغان يبلغ بزشكيان بأن انتهاك المجال الجوي التركي لا يمكن تبريره

أنقرة 9 مارس آذَار (رويترز) – أفاد بيان للرئاسة التركية صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن انتهاكات المجال الجوي التركي غير مبررة، وحذر من أن استهداف دول المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد أن تركيا تعمل على فتح قنوات دبلوماسية للمساعدة في إنهاء الحرب.

وأوضح لبزشكيان أن تركيا لا ترى أن من حق إيران استهداف دول المنطقة، وأن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصالح أي طرف.

