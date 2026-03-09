The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان يبلغ بزشكيان بأن انتهاك المجال الجوي التركي لا يمكن تبريره

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 9 مارس آذَار (رويترز) – أفاد بيان للرئاسة التركية صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن انتهاكات المجال الجوي التركي غير مبررة، وحذر من أن استهداف دول المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد أن تركيا تعمل على فتح قنوات دبلوماسية للمساعدة في إنهاء الحرب.

وأوضح لبزشكيان أن تركيا لا ترى أن من حق إيران استهداف دول المنطقة، وأن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصالح أي طرف.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

