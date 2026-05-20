أردوغان يبلغ ترامب بأن من الممكن حل القضايا مع إيران

20 مايو أَيَّار (رويترز) – ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأن من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين.

وجاء في بيان للرئاسة أن أردوغان قال “إنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار في منطقة النزاع في منطقتنا تطورا إيجابيا، وإنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )