أردوغان يتعهد بتشديد الرقابة على الأسلحة بعد هجومين بمدرستين

أنقرة 20 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن أنقرة تعتزم تشديد قواعد حيازة الأسلحة النارية وزيادة العقوبات على حائزي الأسلحة إذا وقعت في أيدي أطفالهم، وذلك في أعقاب حادثي إطلاق نار بمدرستين الأسبوع الماضي.

وأسفر الهجوم الثاني من بين هجومين منفصلين شنهما طلاب الأسبوع الماضي عن مقتل ثمانية تلاميذ ومعلم في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا، مما أثار صدمة في بلد نادرا ما تقع فيه مثل هذه الأعمال العنيفة في المدارس.

وقال أردوغان إن الحكومة ستتخذ أيضا المزيد من الخطوات لمراقبة الإنترنت في إطار تعاملها مع هاتين الواقعتين.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )