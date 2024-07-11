أردوغان يتهم بايدن وإدارته بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته متواطئان فيما أسماه جرائم حرب إسرائيلية وانتهاكات للقانون الدولي في إطار الحرب الدائرة في قطاع غزة ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وفي مقابلة مع مجلة نيوزويك خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن قال أردوغان إن “القتل الوحشي” للمدنيين من جانب إسرائيل واستهدافها للمستشفيات ومراكز المساعدات وأماكن أخرى تمثل جرائم حرب.

ونُقل عن أردوغان قوله “لكن الإدارة الأمريكية تتجاهل تلك الانتهاكات وتقدم لإسرائيل الدعم الأكبر. ويفعلون ذلك على حساب‭‭ ‬‬سمعتها كونها متواطئة في هذه الانتهاكات”.

وقال “في هذه المرحلة من سيفرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي؟ هذا هو السؤال الحقيقي ولا أحد يجيب عليه”.

وترفض إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، كما تنفي تعمد استهداف المدنيين.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة قُتل أكثر من 38 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول، معظمهم من المدنيين.

واندلعت الحرب بعد هجوم بقيادة حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

ونددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بالهجوم على غزة وأوقفت التجارة مع إسرائيل، كما عبرت عن دعمها لحماس.

وانتقدت تركيا دولا غربية لدعمها لإسرائيل، ودعت المحاكم الدولية إلى فرض عقوبات عليها.

وردا على سؤاله عن العلاقات الودية بين تركيا وروسيا والصين، والاتصالات الحديثة التي أجرتها أنقرة مع مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، قال أردوغان إن تركيا تنتهج دبلوماسية “الربح لجميع الأطراف” وبالتالي لا يمكنها استبعاد التعامل مع كيانات غير غربية.

وقال أردوغان لنيوزويك “نحن عضو راسخ في حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك لا نرى أن ذلك يعوق قدرتنا على إقامة علاقات إيجابية مع دول مثل الصين وروسيا”.