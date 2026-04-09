أردوغان يحث في اتصال مع رئيس إيران على بذل أقصى الجهود من أجل السلام

إسطنبول 9 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس بضرورة الاستفادة إلى أقصى حد من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لتحقيق سلام دائم.

ونقل المكتب عن أردوغان قوله إن من الأهمية بمكان عدم إتاحة الفرصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض العملية، وإن تركيا مستعدة لتقديم المساعدة بكل الطرق في العملية الجديدة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)