أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا ويتطلع لاستعادة زخم العلاقات

reuters_tickers

3دقائق

من حسين حياة سيفر وطوان جمركجي

أنقرة (رويترز) – يتطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة الزخم للعلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن من خلال دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لزيارة تركيا، وقال إن ترامب تحدث بشكل إيجابي للغاية عن تركيا خلال اتصال هاتفي.

وقوبل فوز ترامب في الانتخابات هذا الأسبوع بشكل عام بترحاب في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، حيث ارتفعت الأسواق وعبر بعض المسؤولين عن تفاؤل حذر إزاء آفاق السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة.

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من قمة أوروبية في بودابست إنه يأمل أن يقبل ترامب الدعوة.

وعبر عن تفاؤله بأن إتمام الزيارة من شأنه أن يعزز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة وأن يقود إلى علاقة “مختلفة عن ولاية (ترامب) السابقة”، عندما أدت خلافات حول عدد من القضايا إلى فرض واشنطن رسوما جمركية عقابية ألحقت ضررا بالاقتصاد التركي.

وقال أردوغان عن المكالمة الهاتفية مع ترامب يوم الأربعاء، وفقا لنص رسمي لتصريحاته “أجرينا اتصالا وديا مع السيد ترامب… وقد كان لديه أشياء لطيفة للغاية ليقولها عن تركيا فيما يتعلق بالفترة المقبلة. لقد دعوناه لزيارة بلدنا. وآمل أن يقبل”.

وأضاف أردوغان أن تعاون أنقرة مع البيت الأبيض في عهد ترامب يمكن أن يساعد أيضا في حل الأزمات الإقليمية.

ولم يقم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بزيارة تركيا خلال رئاسته، كما جرى إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها أردوغان للبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام دون إبداء أسباب، مما يؤكد على فتور العلاقات.

ورغم أن الروابط الشخصية كانت أوثق بين أردوغان وترامب خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، فإن تلك الفترة لم تخلُ من التوتر بسبب الخلافات حول علاقات واشنطن مع المقاتلين الأكراد في سوريا وحول علاقات أنقرة مع موسكو.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لرويترز إن أنقرة تتوقع أن تكون إدارة ترامب أكثر مرونة وتفهما لاحتياجاتها الأمنية، خاصة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا والعراق.