أردوغان يدعو لقمة لزعماء الدول الإسلامية بشأن حرب غزة

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أنقرة (رويترز) – حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظمة التعاون الإسلامي على عقد قمة طارئة لمناقشة الحرب في قطاع غزة وما وصفها بالهجمات الإسرائيلية على القدس.

ودعا أردوغان، الذي ينتقد إسرائيل بشكل صريح خلال حربها في غزة، الدول الإسلامية في مطلع الأسبوع إلى تشكيل تحالف ضد ما وصفه بأنه “تهديد توسعي” إسرائيلي.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة إن إسرائيل تستهدف المسجد الأقصى في القدس في إطار حملتها “التوسعية”. وأضاف أن القدس والمسجد الأقصى يشكلان “خطا أحمر” بالنسبة لتركيا.

وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة عضوا، وتصف نفسها بأنها تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.

وقال أردوغان “من غير المعقول أن تظل منظمة التعاون الإسلامي، التي من واجبها رعاية قضية القدس، غير عابئة بهذه الهجمات. من الضروري أن تجتمع المنظمة على مستوى القادة دون إضاعة المزيد من الوقت”.

وأضاف أن تركيا ستتقدم بطلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قتل إسرائيل للمرأة التركية الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي خلال احتجاج في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وقال أردوغان “سنتخذ كل الخطوات القانونية حتى لا تبقى دماؤها على الأرض”.

وتابع “ستتم محاسبة القيادة الإسرائيلية التي ترتكب الإبادة الجماعية بالتأكيد على الجرائم التي ترتكبها”.