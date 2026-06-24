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أردوغان يرجح عقد محادثات مع ترامب خلال قمة حلف الأطلسي بأنقرة

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أنقرة 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه سيعقد “على الأرجح” محادثات ثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عندما يأتي إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.

وجاء تصريح أردوغان ردا على سؤال من صحفيين داخل البرلمان عما إذا كان الزعيمان يعتزمان الاجتماع بشكل منفصل خارج نطاق القمة المقرر عقدها يومي السابع والثامن من يوليو تموز. ولم يدل أردوغان بمزيد من التفاصيل.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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