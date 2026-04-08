أردوغان يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويحث على تنفيذه بالكامل
أنقرة 8 أبريل نيسان (رويترز) – رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية، وحث على تنفيذه بالكامل على الأرض، محذرا من أي استفزازات أو أعمال تخريبية.
وعبر عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار وأن تعود المنطقة إلى السلام بعد معاناتها من الصراع وعدم الاستقرار منذ أواخر فبراير شباط، مضيفا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إحلال سلام دائم.
