أردوغان يرفض انتقادات احتجاز رئيس بلدية اسطنبول ويصفها “بتمثيليات”

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(رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن حزب المعارضة الرئيسي يسعى للتغطية على أخطائه وخداع الشعب “بتمثيليات”، وذلك في أول تعليق له على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة، بعد يوم من اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، منافسه السياسي الرئيسي “ليس لدينا وقت نضيعه في نقاشات لا طائل منها، ولا أموال طائلة نهدرها بلا مبالاة”.

وقال إن قضايا حزب الشعب الجمهوري “ليست قضايا البلاد، بل قضايا حفنة من الانتهازيين في مقراتهم…ليس لدينا وقت نضيعه في تمثيليات المعارضة”.