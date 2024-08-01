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أردوغان يعلن يوم الجمعة يوما للحداد على مقتل هنية

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أنقرة (رويترز) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس أن يوم الجمعة سيكون يوما للحداد الوطني على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال أردوغان، عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “من أجل إظهار دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين، تم إعلان يوم حداد وطني غدا (الجمعة الثاني من أغسطس) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية”.

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