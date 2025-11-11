The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان يقدم التعازي في “الشهداء” بعد تحطم طائرة شحن عسكرية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عن أمله في تجاوز حادث تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 في جورجيا بأقل الخسائر، وقدم تعازيه في “شهدائنا” الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن الطائرة تحطمت في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان بينما كانت في طريق عودتها إلى تركيا.

وأضافت الوزارة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية بالتنسيق مع السلطات الجورجية. ولا توجد تفاصيل أخرى عن الحادث حتى الآن.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

