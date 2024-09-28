أردوغان يندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقفها

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أنقرة (رويترز) – ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي قال إنها جزء من سياسة “الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو” التي تنتهجها إسرائيل، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى وقف إسرائيل.

وكانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران قد أعلنت في وقت سابق من يوم السبت أن زعيمها حسن نصر الله قُتل، مؤكدة وفاته بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى عليه في غارة جوية في بيروت يوم الجمعة.

وقال أردوغان في منشور على إكس دون تسمية نصر الله إن تركيا تقف مع الشعب والحكومة اللبنانيين، وقدم تعازيه في قتلى الضربات الإسرائيلية، مطالبا العالم الإسلامي بأن يظهر موقفا “أكثر تصميما”.