أردوغان يوجه التحية لستارمر على تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية

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أنقرى (رويترز) – أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أردوغان وجه التحية لرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر على تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في اتصال هاتفي أجراه معه يوم الاثنين.

وجاء في البيان أن أردوغان وستارمر بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا وبريطانيا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد أيضا على أهمية اتخاذ خطوات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)