أردوغان يوجه باستئناف محادثات إعادة فتح معهد أرثوذكسي بتركيا

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أنقرة 21 يونيو حزيران (رويترز) – أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد المسؤولين باستئناف المحادثات بشأن إعادة فتح معهد لاهوتي مسيحي أرثوذكسي قرب إسطنبول، وهي قضية كان قد طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يزور أنقرة الشهر المقبل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

وكان معهد هالكي، الذي تأسس في 1844 وأغلقته الدولة التركية في 1971، يلعب دورا محوريا في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بصفته المدرسة اللاهوتية الرئيسية للبطريركية القسطنطينية المسكونية.

وخرج المعهد أجيالا من رجال الدين الأرثوذكس، من بينهم البطريرك الحالي بارثولوميو، المقيم في إسطنبول.

وكان ترامب قد أثار هذه القضية خلال محادثاته مع أردوغان في واشنطن العام الماضي. وتواجه تركيا، ذات الغالبية المسلمة والنظام العلماني، ضغوطا منذ فترة طويلة من اليونان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإعادة فتح المدرسة اللاهوتية الكائنة على جزيرة هيبيليادا قرب إسطنبول.

وقال المطران إيمانويل من خلقيدونية، الذي تشمل أبرشيته إسطنبول، إن القضية دخلت “مرحلة جديدة” بعد أن أصدر أردوغان توجيهاته لمجلس التعليم العالي في تركيا بمواصلة المناقشات مع لجنة البطريركية.

وأضاف أنه رغم عدم وجود جدول زمني حتى الآن لإعادة فتح المعهد، فإن “المياه الراكدة تحركت”، في إشارة إلى بدء العمل المؤسسي بعد عقود من الجمود.

وقال إيمانويل إن الجانبين لا يزالان بحاجة إلى استكمال أعمال الترميم في مجمع المباني، إلى جانب التوافق على الإطارين القانوني والتعليمي الذين ستعمل المؤسسة في ظلهما.

وكان معهد هالكي قد أغلق في 1971 عقب حكم صادر عن المحكمة الدستورية يقضي بضرورة ارتباط مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالجامعات الحكومية، وهو شرط رفضته البطريركية.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)