أرض الصومال تفتتح سفارة في القدس

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افتتحت أرض الصومال سفارة لها في القدس الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد أشهر على اعتراف الدولة العبرية رسميا بالإقليم الانفصالي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر في منشور على منصة “إكس”، “تشرّفت باستضافة صديقي العزيز” رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبدالله في مقر وزارة الخارجية “أثناء زيارة الدولة التاريخية التي يقوم بها لافتتاح سفارة أرض الصومال في القدس”.

وأضاف “أشعر بالفخر لأنه كان لدي شرف كتابة الصفحات الأولى في قصة العلاقة بين إسرائيل وصوماليلاند (أرض الصومال)”.

وتعد أرض الصومال ثامن دولة تفتتح سفارتها في القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وفيجي.

وتقع معظم البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إسرائيل في تل أبيب، في وقت يعد وضع القدس من بين المسائل الأكثر حساسية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف باستقلال أرض الصومال منذ أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 بعد حرب أهلية.

اكك/لين/ناش