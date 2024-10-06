أركياع للطيران تعيد آلاف الإسرائيليين العالقين من أثينا ولارنكا

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القدس 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت شركة الطيران الإسرائيلية أركياع يوم الأحد إنها أعادت 17 ألف إسرائيلي إلى ديارهم خلال الأيام الأربعة الماضية بعد أن علقوا في أعقاب وقف شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي نشرة في نهاية سبتمبر أيلول نصحت فيها شركات الطيران بعدم استخدام المجال الجوي الإسرائيلي.

وأدى ذلك إلى تقطع السبل بآلاف الإسرائيليين في مختلف أنحاء القارة، وتوجه كثيرون منهم إلى اليونان وقبرص على أمل العودة إلى إسرائيل قبل بدء رأس السنة اليهودية يوم الأربعاء الماضي. وقالت شركة طيران العال الإسرائيلية إن المقاعد محجوزة على جميع رحلاتها المجدولة لكنها زادت عدد الرحلات من البلدين وعززت القدرة الاستيعابية من باريس.

وقالت أركياع، المنافسة الأصغر حجما، إنها انضمت إلى هذا الجهد وأنشأت جسرا جويا من أثينا ولارنكا باستخدام طائرات من شركات طيران أخرى بينما شاركت شركة إيسترن إيرلاينز بطائرة بوينج 777.

وأضافت أركياع “بعد توصية وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي للشركات الأجنبية بتجنب الرحلات إلى إسرائيل، تلقى الركاب الإسرائيليون الكثير من عمليات إلغاء الرحلات وتقطعت بهم سبل العودة من جميع أنحاء العالم”.