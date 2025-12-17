أريان 6 ينطلق من قاعدة كورو حاملا قمرين لبرنامج غاليليو الأوروبي

انطلق صاروخ أريان 6 الأربعاء من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حاملا قمرين اصطناعيين لبرنامج غاليليو الأوروبي، في رابع رحلة تجارية لهذا الصاروخ الثقيل الذي يرمز لاستعادة أوروبا قدراتها الذاتية للوصول إلى الفضاء، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

انطلق الصاروخ في سماء الليل الاستوائي كما كان مخططا له عند الساعة 02,01 صباحا بالتوقيت المحلي (05,01 ت غ)، مستفيدا من الأحوال الجوية المواتية رغم موسم الأمطار في هذه المنطقة الفرنسية الواقعة في أميركا الجنوبية بالقرب من خط الاستواء.

وبعد ثوان معدودة من الإطلاق، اختفى أريان 6 تحت غطاء السحب الكثيف.

ومن المقرر أن تضع شركة أريان سبايس المسؤولة عن تسويق أريان 6 وتشغيله، قمري برنامج غاليليو التابع للمفوضية الأوروبية في مدار أرضي متوسط على ارتفاع 22900 كيلومتر تقريبا، وذلك بعد ثلاث ساعات و55 دقيقة من الإطلاق.

سيؤدي إطلاق قمري الجيل الجديد، المسمّيين SAT 33 وSAT 34، إلى رفع عدد الأقمار الاصطناعية في منظومة غاليليو إلى 34 قمرا.

غاليليو هو نظام الملاحة الفضائية الأوروبي، وهو مُكافئ لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) الأميركي ومنافس له، ومصمم لتوفير تحديد دقيق ومستقل للموقع الجغرافي.

وبحسب شركة أريان سبايس، سينضم هذان القمران إلى منظومة غاليليو من الجيل الأول لتحسين دقة نظام الملاحة الفضائية العالمي للاتحاد الأوروبي وتوافره وموثوقيته.

وبفضل استخدام تقنية التردد المزدوج، يوفر غاليليو دقة في تحديد المواقع بالوقت الفعلي تصل إلى متر واحد لمليارات المستخدمين حول العالم.

تُعد هذه أكبر مبادرة للبنية التحتية للاتحاد الأوروبي، وهي مصممة لضمان الاستقلالية والسيادة الاستراتيجية.

وقد أُطلقت أقمار غاليليو السابقة بشكل أساسي بواسطة صواريخ أريان 5 وسويوز الروسية من قاعدة كورو.

عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاء التعاون في مشروع صاروخ سويوز عام 2022، وجدت أوروبا نفسها محرومة من الوصول المستقل إلى الفضاء لأشهر، نتيجة لسحب صاروخ أريان 5 عام 2023 والبدء الوشيك لتشغيل صاروخ أريان 6 الذي أُجريت رحلته التجريبية الأولى في تموز/يوليو 2024.

في هذا السياق الاستثنائي، وقّعت وكالة الفضاء الأوروبية عقدا مع شركة سبايس إكس التي أطلقت قمرين اصطناعيين ضمن برنامج غاليليو على متن صواريخ فالكون 9 في أيلول/سبتمبر 2024 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وذلك لتجنب أي تعطيل في نشر منظومة الأقمار الصناعية.

في منتصف أيلول/سبتمبر، خفّضت شركة أريان سبايس عدد عمليات إطلاق صاروخ أريان 6 التجارية المخطط لها لعام 2025 من خمس عمليات إلى أربع، مع وعدها بمضاعفة هذا العدد تقريبا في عام 2026.

